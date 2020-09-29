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  29 сентября 2020
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Открылся новый рейс Улан-Батор — Алматы

CentralAsia (MNG) -  Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии, вчера в Казахстан вылетил самолет специального назначения Hunnu Air, который доставит 95 граждан Монголии домой.

28 сентября 2020 года Посол Республики Казахстан в Монголии Жалгас Адильбаев вместе с руководством Исполнительного агентства Правительства Монголии — Главного управления гражданской авиации и частной авиакомпании «Hunnu Air» приняли участие в пресс-конференции, посвященной открытию воздушного сообщения по маршруту Улан-Батор — Алматы.

В своем выступлении Адильбаев поздравил с открытием прямого авиасообщения между крупнейшим мегаполисом Казахстана и столицей Монголии, отметил полную реализацию договоренности об открытии прямого авиасообщения по этому маршруту, достигнутой в ходе переговоров между Премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и премьер-министром Республики Казахстан Аскар Мамин 10 октября 2019 года в столице Казахстана.

Сообщается, что этот новый рейс даст возможность для быстрого развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и туристической сферах.

Самолет «Hunnu Air», выполнявший рейс по маршруту «Улан-Батор — Алматы», вылетел из столицы Монголии в 13:00 по местному времени 28 сентября.

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