Самбисты стали инициаторами олимпийского спорткомплекса в Монголии

CentralAsia (MNG) - Федерация самбо Монголии (ФСМ) сыграла свою роль в инициировании строительства нового олимпийского спортивного комплекса в столице округа Улан-Батор.

Ожидается, что строительство объекта будет завершено до проведения в стране Международных молодежных зеленых игр в сентябре 2021 года и будет следовать цели мероприятия по созданию устойчивых целей для сохранения спорта и безопасности на Земле в будущем.

Планируется, что для проведения Игр будет использовано 18 спортивных объектов в столице и ее окрестностях, при этом Монголия подаст заявку на реконструкцию некоторых зданий и комплексов, а также на строительство новых.





Инициаторами строительства олимпийского спортивного комплекса были президент ФСМ Доржпалам Гэрэл и генеральный секретарь ФСМ Батбаяр Ариун-Эрдэнэ.

Вице-президент ФСМ Ангар Халиун, менеджер по международным отношениям Мөнхбаяр Пэрэнлэй и тренер Баярсайхан Жамсрандорж также участвовали в этом процессе.





Церемония закладки фундамента комплекса прошла в Улан-Баторе, в которой приняли участие представители MSF, так как работы на объекте начались.

Спортивный комплекс будет открыт как для тренировок, так и для международных соревнований и будет включать в себя площадки для футбола, баскетбола, фитнеса и других видов спорта.





«Олимпийский комплекс является мечтой всего нашего поколения», – говорится в сообщении Федерации самбо Монголии.

Ожидается, что комплекс будет завершен к декабрю.

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