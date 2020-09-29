Боинг 737-800 компании MIAT выполнит два рейса между Лондоном и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) - На этой неделе MIAT Mongolian Airlines планирует выполнять чартерные рейсы с Великобританией между лондонским аэропортом Хитроу и монгольским Буянт-Ухаа, используя свой самолет Boeing 737-800.

28 сентября рейсы выполняются по маршруту Лондон Хитроу – Москва Шереметьево – Улан-Батор Буянт-Ухаа, а 3 октября; Лондон Хитроу – Нур-Султан – Улан-Батор.

График работы и перечисленные технические остановки могут быть изменены.

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