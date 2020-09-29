[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Боинг 737-800 компании MIAT выполнит два рейса между Лондоном и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) -  На этой неделе MIAT Mongolian Airlines планирует выполнять чартерные рейсы с Великобританией между лондонским аэропортом Хитроу и монгольским Буянт-Ухаа, используя свой самолет Boeing 737-800.

28 сентября рейсы выполняются по маршруту Лондон Хитроу – Москва Шереметьево – Улан-Батор Буянт-Ухаа, а 3 октября; Лондон Хитроу – Нур-Султан – Улан-Батор.

График работы и перечисленные технические остановки могут быть изменены.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 38 человек
  • Туркменистан очередным чартером вывезет своих граждан из Беларуси
  • В мире число зараженных коронавирусом превысило 33 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com