Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе. Макрон прибыл в Литву с официальным визитом.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. Инициатором встречи выступила сама Тихановская.

«Господин Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и мире, потому он может выступить одним из посредников. Возможно, ему удастся повлиять на господина Путина и привлечь его к урегулированию ситуации, потому что я знаю, что они в хороших отношениях», - передает слова Тихановской агентство AFP.