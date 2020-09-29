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  29 сентября 2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе. Макрон прибыл в Литву с официальным визитом.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. Инициатором встречи выступила сама Тихановская.

«Господин Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и мире, потому он может выступить одним из посредников. Возможно, ему удастся повлиять на господина Путина и привлечь его к урегулированию ситуации, потому что я знаю, что они в хороших отношениях», - передает слова Тихановской агентство AFP.

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