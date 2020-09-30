Монголия стала седьмым участником Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения

CentralAsia (MNG) - Монголия присоединяется к членам-основателям Бангладеш, Индии, Лаосу Южной Кореи и Шри-Ланке, а также к Китаю, его крупнейшему торговому партнеру. Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (АПТА) представляет собой первое региональное торговое соглашение Монголии с развивающимися странами.

Во вторник Монголия официально присоединилась к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению (АПТА), став седьмым участником давнего регионального пакта.

АПТА, ранее известное как Бангкокское соглашение, представляет собой первое региональное торговое соглашение Монголии с развивающимися странами.

Соглашение было заключено в 1975 году между Бангладеш, Индией, Лаосом, Южной Кореей и Шри-Ланкой, а в 2001 году к нему присоединился Китай.

«Это первое расширение АПТА с момента присоединения Китая в 2001 году. Это важная веха в продвижении АПТА к тому, чтобы стать современным региональным соглашением», - сказала Армида Салсиа Алисджахбана, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь Департамента по экономическим и социальным вопросам. Комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). «Простое и плавное внедрение торговых преференций AПTA демонстрирует приверженность его членов использованию торговли для устойчивого развития».

Монголия выиграет от снижения тарифных барьеров, а также от расширения доступа к рынкам Южной, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, а также Китая, ее крупнейшего торгового партнера.

«Присоединение Монголии к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению поможет стране в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества со странами-членами, будет способствовать диверсификации экономики, а также более активному участию в процессах региональной интеграции», - сказал Төмөр Амарсанаа, посол Монголии в Таиланде.

AПTA в настоящее время участвует в пятом раунде переговоров по расширению тарифных преференций в торговле товарами и расширению областей либерализации в области инвестиций, торговли услугами и упрощения процедур торговли.

Торговое соглашение Азиатско-Тихоокеанский регион (АПТА), ранее известное как Бангкок соглашение и переименован 2 ноября 2005 года, было подписано в 1975 году. Это старейшее торговое соглашение льготного между странами Азиатско-Тихоокеанским регионом. Семь государств-участников - Бангладеш, Китай, Индия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Шри-Ланка - являются сторонами AПTA. Пакт AПTA охватывает рынок для 2921,2 миллиона человек, а размер этого большого рынка составляет 14615,86 мрд долларов США в пересчете на валовой внутренний продукт (ВВП) в 2015-2016 финансовом году (FY). Ключевая цель AПTA - ускорить экономическое развитие семи государств-участников, выбравших меры по либерализации торговли и инвестиций, которые будут способствовать укреплению внутрирегиональной торговли и экономики за счет охвата товарных товаров и услуг, синхронизированного инвестиционного режима и свободного потока передачи технологий. Страны-участницы окажутся в столь же благоприятном положении. Его цель - способствовать экономическому развитию и сотрудничеству посредством принятия мер по либерализации торговли . AПTA открыто для всех членов Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана , которая выполняет функции секретариата AПTA. Члены соглашения в настоящее время участвуют в четвертом раунде тарифных уступок, который, как ожидается, завершится в октябре 2009 года.

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