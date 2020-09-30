Монгольская танцевальная группа представила пьесу на открытии монгольского месяца в Тайване

CentralAsia (KZ) - 26 сентября стартовала серия Фестиваля азиатского искусства NPM Asian Art Festival: «Монгольский месяц».

Члены танцевальной труппы «Ouyang Huichen Dance» представили пьесу на монгольскую тематику на открытии мероприятия «Монгольский месяц» в Южном отделении Национального дворца-музея - National Palace Museum's Southern Branch Тайваня.





В рамках фестиваля проходят культурные выставки, лекции и книжная ярмарка, где жители могут познакомиться с культурой Северной Азии, не выезжая за границу.

С 2017 года Южный филиал Национального дворцового музея проводит Фестиваль азиатского искусства NPM, чтобы побудить жителей познакомиться с индийскими, сингапурскими, тайскими и другими мультикультурными ритуалами.









«Основная религия Монголии — буддизм. В этом году при содействии представителей Монгольско-тибетского культурного центра и Торгово-экономического представительства Улан-Батора в Тайбэе был открыт Фестиваль азиатского искусства NPM Asian Art Festival: «Монгольский месяц», перекликающийся с темой «Хубилай-хан: воплощенные ламы династии Цин» и сопутствующие артефакты», - сказал директор Южного филиала У Ми-ча.





Монгольская культура — это богатый плавильный котел шаманизма и буддийских верований с примесью кочевых ценностей и традиций. Во время монгольского месяца будут проводиться различные культурные мероприятия. Каждый гражданин может присоединиться, добавил У Ми-ча.

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