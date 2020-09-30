Экономический рост Монголии ускорится более чем на 5% в 2021-2022 годах, - Всемирный банк

CentralAsia (MNG) - COVID-19 нанес тройной шок развивающемуся региону Восточной Азии и Тихого океана (EAP): сама пандемия, экономические последствия мер сдерживания и последствия мировой рецессии, вызванной кризисом. Потребуются быстрые действия, чтобы гарантировать, что пандемия не будет препятствовать экономическому росту и увеличивать бедность в ближайшие годы, говорится в отчете Всемирного банка.

В некоторых странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, которые до сих пор сдерживали распространение вируса, оживляется внутренняя экономическая активность. Но экономика региона сильно зависит от остального мира, и глобальный спрос остается низким. Ожидается, что в 2020 году регион в целом вырастет всего на 0,9%, что является самым низким показателем с 1967 года.

В то время как экономика Китая, согласно прогнозам, вырастет на 2% в 2020 году, благодаря правительственным расходам, значительному экспорту и низкому уровню новых случаев заражения COVID-19 с марта, но сдерживаемым медленным внутренним потреблением, – в остальной части региона Восточного партнерства ожидается сокращение на 3,5%.

Монголия, вероятно, испытает первую рецессию с 2009 года, при этом ожидается, что объем производства сократится на 2,4% в 2020 году, поскольку слабый внешний спрос и меры по сдерживанию COVID-19 ударили по горнодобывающей промышленности и сфере услуг.

Перспективы для региона более радужные в 2021 году: ожидается, что рост составит 7,9% в Китае и 5,1% в остальной части региона, исходя из предположения о продолжающемся восстановлении и нормализации экономической активности в основных экономиках, связанных с возможным прибытием вакцина. Тем не менее, согласно прогнозам, в следующие два года объем производства останется значительно ниже, чем предполагалось до пандемии. Перспективы особенно мрачные для некоторых сильно уязвимых тихоокеанских островных стран, где, по прогнозам, объем производства останется примерно на 10% ниже докризисного уровня до 2021 года.

Ожидается, что экономический рост Монголии ускорится более чем 5% в 2021-22 годах, чему будет способствовать частное потребление и более сильный импульс для инвестиций в горнодобывающий и производственный секторы. Согласно прогнозам, уровень бедности в регионе увеличится впервые за 20 лет: ожидается, что до 38 миллионов человек останутся в бедности или будут отброшены обратно в нее в результате пандемии (на основе бедности с доходом выше среднего линия 5,50 долларов в день).

После COVID-19 правительства стран EAP в среднем выделяли почти 5 процентов своего ВВП на укрепление систем здравоохранения, поддержку домашних хозяйств и помощь компаниям во избежание банкротства. Однако некоторым странам было трудно расширить свои ограниченные программы социальной защиты, на которые они ранее тратили менее 1 процента ВВП, и продолжающаяся поддержка окажет давление на базу государственных доходов.

«COVID-19 не только больше всего поражает бедных, он создает« новых бедных». Регион сталкивается с беспрецедентным набором проблем, и правительства сталкиваются с трудным выбором», - сказала Виктория Кваква, вице-президент по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону во Всемирном банке. - «Но есть доступные варианты разумной политики, которые могут смягчить эти компромиссы - такие как инвестирование в возможности тестирования и отслеживания и долговременное расширение социальной защиты для охвата бедных и неформального сектора».

В отчете предупреждается, что без действий по нескольким направлениям пандемия может снизить региональный рост в течение следующего десятилетия на 1 процентный пункт в год, причем наибольшие последствия будут испытывать бедные домохозяйства из-за более низкого уровня доступа к здравоохранению, образованию, рабочим местам. Согласно анализу в отчете, закрытие школ из-за COVID-19 может привести к потере 0,7 года обучения с поправкой на обучение в странах EAP. В результате средний студент в регионе может столкнуться с уменьшением ожидаемых доходов на 4 процента каждый год своей трудовой жизни.

Государственная и частная задолженность, наряду с ухудшением банковских балансов и ростом неопределенности, создают риск для государственных и частных инвестиций, а также для экономической стабильности - в то время, когда регион срочно нуждается в обоих. По прогнозам, большой бюджетный дефицит в EAP приведет к увеличению государственного долга в среднем на 7 процентов ВВП в 2020 году. В докладе содержится призыв к налогово-бюджетной реформе для мобилизации доходов за счет более прогрессивного налогообложения и менее расточительных расходов. В некоторых странах объем непогашенной задолженности может быть уже неприемлемым и потребовать большей внешней поддержки.

В то же время кризис ускоряет ранее существовавшие тенденции в торговле, включая регионализацию в EAP, перемещение некоторых глобальных цепочек создания стоимости из Китая и более быстрый рост услуг, предоставляемых в цифровом виде, но также усиливает давление с целью возврата к протекционизму.

«Многим странам ВП удалось сдержать болезнь и оказать помощь, но им будет сложно выздороветь и развиваться», - сказал Аадитья Маттоо, главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону. «Сейчас приоритетами должны быть безопасное школьное обучение для сохранения человеческого капитала; расширение узкой налоговой базы во избежание сокращения государственных инвестиций; и реформирование защищенных секторов услуг, чтобы воспользоваться открывающимися цифровыми возможностями».

источник: World Bank Group

Коронавирус в Монголии

Карта распространения