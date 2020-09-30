В Монголии завершается проект по национальным условиям действия по смягчению последствий в строительстве

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе прошел заключительный семинар в рамках проекта «Национально приемлемые меры по смягчению последствий в строительном секторе Монголии (Nationally Appropriate Mitigations Actions - NAMA)», призванного помочь Монголии в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) в строительном секторе.

В семинаре приняли участие представители Министерства строительства и городского развития (MCГР), Министерства окружающей среды и туризма, Министерства энергетики, Министерства финансов, Администрации губернатора столицы, частного сектора, НПО, научных кругов, международных организаций и проектной группы. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется MCГР и ПРООН в Монголии.

Воздействие изменения климата на жизнь людей и окружающую среду неизбежно, и глобальные чистые выбросы CO2 должны сократиться как минимум на 45% в период с 2010 по 2030 год, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 ° C. Ожидается, что выбросы парниковых газов в Монголии к 2030 году удвоятся по сравнению с уровнями 2014 года при нынешних темпах, и наибольший вклад вносит энергетический сектор, на который приходится более 50% общих выбросов парниковых газов в стране, где здания занимают второе место по потреблению энергии.

С момента своего начала в 2017 году проект NAMA внес значительный вклад в повышение энергоэффективности в строительном секторе, включая методологию инвентаризации и базовый уровень выбросов парниковых газов; первая веб-система инвентаризации выбросов парниковых газов, а также система мониторинга, отчетности и проверки, которые были официально приняты MCГР; и шесть пилотных проектов, которые, согласно прогнозам, позволят за время эксплуатации сэкономить 48 тысяч тонн CO2. Проект также способствовал укреплению кадрового потенциала сектора посредством обучения более 420 специалистов и поддержал создание более 50 рабочих мест в сфере энергосбережения.

Нашида Саттар, заместитель постоянного представителя ПРООН в Монголии, заявила: «Опираясь на эти результаты и наши прочные партнерские отношения в рамках проекта NAMA, ПРООН в Монголии продолжает оказывать поддержку правительству Монголии в смягчении последствий изменения климата в рамках нашего последующего проекта« Национально определяемые взносы (НОВ) Я хотела бы поблагодарить всех присутствующих сегодня за ваше активное участие и вклад в успешную реализацию проекта NAMA. Мы надеемся на такой же уровень сотрудничества по новому проекту НОВ».

источник: UNDP Mongolia

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