Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Монголию, Японию и Южную Корею

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь США Майкл Помпео с 4 по 8 октября посетит Улан-Батор,Токио и Сеул.

6 октября в Токио Помпео примет участие во второй встрече министров иностранных дел Австралии, Индии и Японии. Он также проведет встречи со своими японскими коллегами для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Госсекретарь Помпео также посетит Улан-Батор 7 октября и Сеул 7-8 октября для встреч с высокопоставленными официальными лицами.

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