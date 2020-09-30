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  30 сентября 2020
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Немецкая компания Vossloh поставит системы рельсового крепления в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Немецкая железнодорожная технологическая компания Vossloh получила контракт на поставку систем крепления рельсов для новой магистрали большой протяженности в Монголии.

Согласно договоренности, Vossloh поставит свою систему рельсового крепления W 30 HH для выдерживания экстремальных нагрузок на ширококолейных путях.

Система способна противостоять неблагоприятным климатическим условиям и суровым почвенным условиям Монголии.


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Vossloh опробовала это на испытательном треке недалеко от столицы Монголии Улан-Батора в 2017 году и с тех пор устанавливала систему рельсового крепления на различных проектах.

Новая линия протяженностью 270 км свяжет Таван Толгой с портом Гашуун Сухайт на границе с Китаем.

После завершения линия будет поддерживать транспортировку около 30 млн тонн товаров, в первую очередь сырья для производства стали. Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу следующего года. Vossloh уже начала поставки крепежных систем для этого проекта.

Штаб-квартира Vossloh находится в Вердоле, Германия, и специализируется на поставках систем крепления рельсов, бетонных шпал, стрелочных переводов и других услуг.

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