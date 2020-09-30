В Узбекистане от пневмонии скончался глава города Ханабад

Мусахон Мамадалиев

CentralAsia (UZ) - 29 сентября в возрасте 49 лет скончался глава (хоким) города Ханабад Андижанской области Мусахон Мамадалиев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно официальной информации, глава города скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако 19 сентября Kun.uz сообщал, что Мусахон Мамадалиев вместе с еще тремя главами районов проходил лечение от пневмонии. В администрации Андижанской области интернет-изданию Gazeta.uz сообщили, что не владеют информацией про этот диагноз.

Как пишет Daryo.uz, Мусахон Мамадалиев в течение трех дней лечился дома, а с 14 сентября – в Андижанском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии от пневмонии. По сообщению медработников, у чиновника не обнаружены признаки коронавируса.

Мусахон Мамадалиев родился 29 марта 1971 года в Шахриханском районе Андижанской области. Окончил Ташкентский политехнический институт (1994), Ташкентский финансовый институт (2003), Академию государственного управления при президенте (2009).

Он работал на различных должностях Государственной налоговой инспекции (2004-2014), курировал направления по развитию предпринимательства в хокимияте Андижанской области (2014-2017). С 2017 года возглавлял город Ханабад.

Ранее от двусторонней пневмонии скончался Каршинский прокурор по надзору за соблюдением законов в местах содержания заключенных под стражей и исполнения наказаний Дехконбой Абдуллаев, хоким Миришкорского района Кашкадарьи Гайрат Бегалиев и его заместитель Мансур Рахмонов, от осложнений, вызванных коронавирусом, – хоким Канлыкульского района Каракалпакстана Даулет Толыбаев, исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов и другие.