В Монголии выздоровели 97% зараженных COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 48 часов не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

По состоянию на 28-29 сентября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 1159 тестов на СOVID-19. Все тесты дали отрицательные результаты.

«Из 313 подтвержденных случаев в нашей стране 305 (97%) вылечены, из них 8 - в санаториях, 3 - под домашним наблюдением, а наблюдение за остальными 294 людьми завершено. В настоящее время на стационарном лечении находятся 8 пациентов. Из них 6 имеют легкую форму заболевания, а 2 пациентов - тяжелую форму», - сказал директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу на ежедневном брифинге.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения