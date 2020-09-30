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  30 сентября 2020
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В Монголии прошло международное соревнование «Хийморь» по конной стрельбе из лука. Видео

CentralAsia (MNG) -  С 26 по 27 сентября в комплексе «Чингисийн Хурээ» прошли международные соревнования по конной стрельбе из лука «Хийморь», которые состоялись во второй раз в этом году.

Мероприятие организовано в целях возрождения туризма во время пандемии COVID-19. Однако из-за особого карантинного режима зарубежные спортсмены не могут участвовать, в связи с этим было решено организовать в режиме онлайн в сотрудничестве с Международной федерацией конной стрельбы из лука.

26 сентября монгольские спортсмены поборолись за звание чемпиона в трех категориях.

Результаты, очки и материалы соревнований девяти отобранных спортсменов будут представлены и оценены Международной федерацией конной стрельбы из лука.

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