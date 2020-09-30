Президент Таджикистана и премьер Узбекистана поздоровались локтями (видео)

- Таджикистан, общество
- 12:27, 30 сентября 2020
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CentralAsia (TJ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 29 сентября прибыл в Таджикистан с официальным визитом. В этот же день его принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В репортаже, показанном на государственном телеканале Таджикистана, видно, что лидеры стран поприветствовали друг друга, приложив руку к груди и, здороваясь при этом локтями.
Ранее сообщалось, что Абдулла Арипов также встретился со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой. В ходе встречи Арипов заявил о необходимости увеличения товарооборота с Таджикистаном до одного миллиарда долларов.
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