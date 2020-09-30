[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Алтын Асыр» стал шестикратным обладателем Суперкубка Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Футболисты ашхабадского «Алтын асыра» завоевали Суперкубок Туркменистана, обыграв сегодня вице-чемпиона страны «Ахал – 6:5.

Встреча проходила на многофункциональном стадионе «Ашхабад» и завершилась в основное время игры вничью – 1:1. На 68-й минуте счёт открыл полузащитник «Ахала» Курбан Аннаев, а на 73-й – усилиями защитника Мекана Сапарова чемпион Туркменистана сравнял результат.

В дополнительные 30 минут игры счёт не изменился. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Алтын асыра» – 5:4. Единственный нереализованный 11-метровый – на счету защитника «Ахала» Сердара Аннаоразова.

«Алтын асыр» стал шестикратным обладателем Суперкубка Туркменистана. Заслуженный тренер страны Язкули Ходжагельдыев, который ранее три раза выигрывал этот трофей с командой Международного туркмено-турецкого университета шестой год подряд тренирует футболистов «Алтын асыр».

print
  • Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом
  • Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, - СМИ
  • В Казахстане за сутки резко сократилось количество заболевших коронавирусной пневмонией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com