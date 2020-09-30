«Алтын Асыр» стал шестикратным обладателем Суперкубка Туркменистана

CentralAsia (TM) - Футболисты ашхабадского «Алтын асыра» завоевали Суперкубок Туркменистана, обыграв сегодня вице-чемпиона страны «Ахал – 6:5.

Встреча проходила на многофункциональном стадионе «Ашхабад» и завершилась в основное время игры вничью – 1:1. На 68-й минуте счёт открыл полузащитник «Ахала» Курбан Аннаев, а на 73-й – усилиями защитника Мекана Сапарова чемпион Туркменистана сравнял результат.

В дополнительные 30 минут игры счёт не изменился. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Алтын асыра» – 5:4. Единственный нереализованный 11-метровый – на счету защитника «Ахала» Сердара Аннаоразова.

«Алтын асыр» стал шестикратным обладателем Суперкубка Туркменистана. Заслуженный тренер страны Язкули Ходжагельдыев, который ранее три раза выигрывал этот трофей с командой Международного туркмено-турецкого университета шестой год подряд тренирует футболистов «Алтын асыр».

