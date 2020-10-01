Депутаты Азиатско-Тихоокеанского региона собрались на парламентский форум

CentralAsia (MNG) - Состоялся Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум по вопросам глобального здравоохранения: специальная виртуальная встреча на тему «Инвестирование во всеобщее медицинское страхование в будущем», на которой собрались депутаты парламента стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В связи с потенциальным риском сбоя в предоставлении некоторых медицинских услуг, особенно на уровне первичной не только в регионе, но и во всем мире, парламентарии Азиатско-Тихоокеанского региона собрались для ознакомления с текущими операциями, проводимыми их национальными законодательными органами стремится постоянно работать над достижением цели обеспечения всеобщего здравоохранения и обмениваться информацией о своей практике.

Депутаты Д.Сарангэрэл и Ж.Чинбурэн участвовали в качестве представителей Монголии во встрече, в которой приняли участие депутаты более 20 стран.

На виртуальной встрече депутат Д.Сарангэрэл выступила с презентацией на тему «Практика Монголии против инфекции COVID-19 и всеобщий охват услугами здравоохранения».

Во время своей презентации она представила меры предосторожности, принятые в секторе здравоохранения в связи с пандемией, а также комплексные меры, одобренные парламентом и осуществляемые правительством с целью преодоления негативного воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране. в том числе решение правительства о внесении изменений в государственный бюджет, а также меры по охране здоровья населения и поддержке деятельности предприятий.

В своем выступлении депутат Ж.Чинбурэн подчеркнул трудности с предоставлением услуг здравоохранения первичного уровня, особенно служб неотложной помощи, из-за того, что население разбросано по всей стране, несмотря на относительно хорошую систему здравоохранения. По его словам, в связи с этим правительство отразило в своем плане действий на 2020-2024 годы вопрос об обеспечении всеобщей медицинской помощи гражданам, с полным намерением полностью реализовать намеченные меры.

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