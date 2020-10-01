Университет имени Герцена в Петербурге отправит в Узбекистан учителей русского языка

CentralAsia (UZ) - Россия отправит в Республику Узбекистан учителей русского языка. Это совместный проект РГПУ имени Герцена, Министерства просвещения и Министерства народного образования Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе вуза, всего в Узбекистан будут направлены 30 специалистов. Участники проекта «Класс!» проведут тестирование на знание русского языка не только школьников, но и педагогов, а также оценят уровень их профессиональных компетенций. По итогам тестирования будут сформированы группы, которые пройдут обучение и повышение квалификации.

В Университете имени Герцена с 28 сентября по 1 октября для всех участников проекта перед отправкой в Узбекистан проводятся тренинги, в ходе которых идет подготовка к работе в соседней республике. После тренингов участники будут отправлены в 14 населенных пунктов Узбекистана.

Второй этап, который главным образом будет состоять в обучении русскому языку и литературе и повышении квалификации преподавателей, начнется с января 2021 года. В 2021 году в проекте примут участие 100 преподавателей со всей России. Всего же «Класс!» рассчитан на 10 лет, с каждым годом число специалистов будет увеличиваться на 100 человек.

«Проект выделяется своей чрезвычайной важностью не только для Герценовского университета, но и для всей нашей страны, для взаимоотношений России и Узбекистана. Мы сделаем все возможное, чтобы участники не только с удовольствием вспоминали работу в этом проекте, но и смогли воплотить все мысли, идеи и желания в отношении своего будущего», – отметил ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов.