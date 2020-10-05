Миротворцы МООНЮС из Монголии помогают детям Южного Судана

CentralAsia (MNG) - В то время как Южный Судан вновь открывает школы, миротворцы МООНЮС из Монголии передают учебные материалы перемещенным детям.

«Я с нетерпением жду возможности возобновить уроки и снова пойти в школу», - говорит 17-летний Джон Гатлуак, который учится в средней школе Иден в Бентиу, Южный Судан. Джон является одним из получателей школьных материалов, переданных перемещенным детям монгольскими миротворцами, служащими в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС).

«Одно из лучших вложений в жизнь — это образование», - говорит полковник Дорждэрэм Баттувшин, командир монгольского батальона. «В связи с перебоями в студенческой жизни во всем мире из-за COVID-19 мы решили объединиться с нашими местными собеседниками и предоставить необходимые материалы, чтобы побудить перемещенных детей продолжать обучение», - добавляет он.

Среди предметов, переданных монгольскими миротворцами, были тетради, карандаши, игрушки, волейбольные, баскетбольные мячи и одежда. Цель состоит в том, чтобы побудить перемещенных учащихся как можно больше не отставать от школьной работы.

«Эта передача происходит в очень удачный момент, поскольку ограничения для средних школ, по крайней мере, вот-вот будут сняты. Но школьники всех возрастов определенно выиграют от щедрости, проявленной монгольскими миротворцами ООН. Это большой подъём для их морального духа», - утверждает Саймон Тьер, учитель из средней школы Кондиал, расположенной на территории Объекта защиты ООН в Бентиу. «Любой, кто помогает нам обучать наши будущие поколения, является нашим другом, потому что они позволяют нам построить лучшее будущее для наших детей», - добавляет г-н Саймон Тьер.

В организации церемонии передачи монгольским миротворцам помог Руоп Гуол Куланг, лидер общины, проживающий в Зоне защиты. Многим ученикам приходится преодолевать трудности и трудности, чтобы приобрести школьные принадлежности», - говорит г-н Куланг. «Эта передача может показаться простой, но для детей на территории ООН, которые пережили конфликт, потеряли своих близких и находятся так далеко от дома, она имеет огромное положительное влияние. Поддерживая наших молодых школьников, эти монгольские миротворцы поддерживают будущее мира и процветания в Южном Судане», - горячо заявляет он. «Каждый ребенок в Южном Судане заслуживает всего, что мы, как личности, как сообщества, как общество, чтобы дать им образование, чтобы они могли с нетерпением ждать будущего, которое будет процветающим и мирным».

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