Евросоюз объявил, что Монголия исключена из «серого списка»

CentralAsia (MNG) - Благодаря усилиям и последовательной работе Монголии, страна исключена из «серого списка» стран, не сотрудничающих с Европейским Союзом в налоговых вопросах. Об этом было объявлено на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС, на котором обсуждался и решался вопрос о выходе Монголии из «серого списка».

На этом заседании министры ЕС отметили, что Монголия выполнила все взятые на себя обязательства перед ЕС, приветствовали ратификацию многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи в налоговой области и сообщили об официальном решении о выводе Монголии из «серого списка» стран, не сотрудничающих с Европейским Союзом в налоговых вопросах.

В «черный список» Евросоюза страна попала 5 декабря 2017 года и благодаря совместным усилиям МИД и Минфина Монголии, в январе 2018 года за кратчайший срок страна была переведена из «черного списка» в «серый список».

Как сообщили монгольские СМИ, правительство страны приняло постановление №350 в целях обеспечения налоговой прозрачности, обеспечения обмена информацией и выполнения международных правил по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Монголия вступила в ряды Глобального форума по обеспечению прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения ОЭСР. В соответствии с рекомендациями ОЭСР реализованы правовые нормы об обмене информацией, обеспечении прозрачности, сотрудничестве и пресечении попыток уклонения от уплаты налогов, которые были отражены в пакете налоговых законов, принятом в рамках законодательной реформы.

3 января 2020 года парламент Монголии ратифицировал Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой сфере, которая вступила в силу 1 июня этого года. Все это ознаменовало выход Монголии из «серого списка» Евросоюза.

Целью создания списка «несотрудничающих» юрисдикций было объявлено «установление справедливого корпоративного налогового регулирования и защита Европы от агрессивных схем налогового планирования. Работа над списком продолжается с весны 2016 года. В настоящее время под постоянным мониторингом со стороны ЕС находится 92 оффшора.

Особенность«черного списка» заключается в том, что он является единым для всего Европейского союза, в то время как вопрос о конкретных мерах в отношении его участников решается каждой страной ЕС самостоятельно. Среди прочего, такими мерами могут быть дискриминационные ограничения при работе с контрагентами из юрисдикций черного списка - удержание налога у источника, ограничение или запрет на применение налоговых льгот, требование предоставить дополнительную документацию.

Что касается «серого списка», то в нем на сегодняшний день осталось 34 юрисдикции, находящихся в процессе исправления недостатков. Наконец, в белом списке сейчас числится 43 оффшора, которые полностью соответствуют европейским представлениям о «прозрачности и добросовестности налоговой системы».

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