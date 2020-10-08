[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Катарский полумесяц предоставляет дом уязвимым семьям в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Общество Красного Полумесяца Катара (QRCS) реализовало проект реагирования на Covid-19 в Монголии для поддержки уязвимых семей, пострадавших от ограничений из-за пандемии.

Этот проект, реализуемый совместно с Монгольским обществом Красного Креста, является частью крупномасштабной программы поддержки усилий по борьбе с коронавирусом в 22 странах, -сообщает Gulf Times.

Проект стоимостью 20 000 долларов США предусматривает предоставление жилья и непродовольственных товаров бедным семьям, потерявшим свои дома из-за отсутствия дохода, в условиях изоляции и мер предосторожности.

Бенефициары были выбраны Министерством труда и социальной защиты Монголии.

Согласно отчетам о ходе работ, традиционные ГЭР или юрты и предметы домашнего обихода были закуплены в рамках открытого тендера и доставлены в соответствии с объявленными спецификациями.

В общей сложности 28 семей, или около 200 человек, получили пользу от проекта во многих частях страны, включая город Улан-Батор, аймаков Сухбаатар и Хэнтий.

Бенефициары, соответствующие критериям, включают уязвимые домохозяйства с членами-инвалидами, одинокие пожилые люди, уязвимые домохозяйства с более чем четырьмя детьми и матери-одиночки с более чем двумя детьми.

Инициатива QRCS по поддержке национальных обществ в 22 странах на шести континентах направлена на защиту 320 000 человек от вируса с общим бюджетом в 2 236 827 катарский риал Этими странами являются Палестина, Афганистан, Пакистан, Непал, Таджикистан, Монголия, Лаос, Вануату, Эфиопия, Чад, Сенегал, Мавритания, Кот-д'Ивуар, Мали, Сьерра-Леоне, Албания, Косово, Черногория, Венесуэла, Сальвадор, Перу и Панама.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 11,1 тыс. человек
  • Евросоюз объявил, что Монголия исключена из «серого списка»
  • В России за сутки от коронавируса скончались свыше 200 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com