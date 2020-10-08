Катарский полумесяц предоставляет дом уязвимым семьям в Монголии

CentralAsia (MNG) - Общество Красного Полумесяца Катара (QRCS) реализовало проект реагирования на Covid-19 в Монголии для поддержки уязвимых семей, пострадавших от ограничений из-за пандемии.

Этот проект, реализуемый совместно с Монгольским обществом Красного Креста, является частью крупномасштабной программы поддержки усилий по борьбе с коронавирусом в 22 странах, -сообщает Gulf Times.

Проект стоимостью 20 000 долларов США предусматривает предоставление жилья и непродовольственных товаров бедным семьям, потерявшим свои дома из-за отсутствия дохода, в условиях изоляции и мер предосторожности.

Бенефициары были выбраны Министерством труда и социальной защиты Монголии.

Согласно отчетам о ходе работ, традиционные ГЭР или юрты и предметы домашнего обихода были закуплены в рамках открытого тендера и доставлены в соответствии с объявленными спецификациями.

В общей сложности 28 семей, или около 200 человек, получили пользу от проекта во многих частях страны, включая город Улан-Батор, аймаков Сухбаатар и Хэнтий.

Бенефициары, соответствующие критериям, включают уязвимые домохозяйства с членами-инвалидами, одинокие пожилые люди, уязвимые домохозяйства с более чем четырьмя детьми и матери-одиночки с более чем двумя детьми.

Инициатива QRCS по поддержке национальных обществ в 22 странах на шести континентах направлена на защиту 320 000 человек от вируса с общим бюджетом в 2 236 827 катарский риал Этими странами являются Палестина, Афганистан, Пакистан, Непал, Таджикистан, Монголия, Лаос, Вануату, Эфиопия, Чад, Сенегал, Мавритания, Кот-д'Ивуар, Мали, Сьерра-Леоне, Албания, Косово, Черногория, Венесуэла, Сальвадор, Перу и Панама.

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