ООН и правительство Монголии начинают совместную программу комплексного финансирования устойчивого развития

CentralAsia (MNG) - 7 октября ООН в Монголии в партнерстве с правительством Монголии приступила к реализации Совместной программы «Внедрение интегрированного подхода к финансированию ЦУР в Монголии».

Монголия была одной из первых стран, принявших Цели устойчивого развития ООН в соответствии с ее целями развития. Создав свое собственное Видение устойчивого развития на период до 2030 года, которое недавно было обновлено Видением 2050, Монголия продемонстрировала свою приверженность продвижению ЦУР.

Монголия стала одной из немногих стран, получивших финансирование из Совместного фонда ЦУР, инициированного Генеральным секретарем ООН для ускорения прогресса в достижении ЦУР путем создания в стране интегрированной национальной финансовой системы (integrated national financing framework - INFF), которая направлена на мобилизацию всех финансовых ресурсов: частные и государственные, международные и внутренние – в одной структуре. Программа будет реализована ПРООН в Монголии и ЮНИСЕФ в Монголии в партнерстве с ЮНФПА в Монголии.

«Финансы не являются самоцелью. Это средство улучшить жизнь людей и достичь целей в области устойчивого развития. Без ресурсов мы не сможем достичь этих целей», - сказал Постоянный координатор ООН в Монголии Тапан Мишра.

«Кроме того, кризис COVID-19 принес дополнительные экономические и финансовые проблемы. Экономический спад и высокие долговые риски усугубили проблемы финансирования ЦУР, угрожая сорвать достижение ЦУР к 2030 году».

Монголия, как и другие страны мира, сталкивается с беспрецедентными социально-экономическими проблемами из-за COVID-19, который не только увеличивает усилия, необходимые для достижения ЦУР, но и для поддержания текущего прогресса.

«В разгар глобальной пандемии Министерство финансов Монголии работает над тем, чтобы уделять особое внимание защите средств к существованию, сохранению рабочих мест, сокращению бедности, обеспечению предоставления основных государственных услуг и их качества, а также урегулированию выплаты государственного долга без какого-либо негативного воздействия на макроэкономика. Поэтому мы рады, что начало реализации Совместной программы по дальнейшему укреплению системы финансирования развития Монголии», - заявила заместитель министра финансов г-жа С. Мөнгөнчимэг.

Г-н Мишра также подчеркнул необходимость более тесного международного сотрудничества и фундаментального сдвига в международной финансовой системе, чтобы привести ее в соответствие с устойчивым развитием. В то же время странам рекомендуется принять комплексные рамки для поддержки и финансирования своих национальных стратегий устойчивого развития.

Представляя Совместную программу, Постоянный представитель ПРООН в Монголии Элейн Конкиевич заявила: «Совместная программа создаст интегрированную структуру финансирования, охватывающую не только государственный бюджет, но и широкое использование новых недостаточно используемых финансовых возможностей, особенно частного сектора, с привлечением потенциальных ресурсов из обоих источников. внутренние и международные источники в развитии Монголии».

Таким образом, начало реализации Совместной программы является очень своевременным, и оно будет играть важную роль в разработке и принятии Комплексной национальной финансовой основы, которая поможет Правительству и его партнерам согласовать финансовую политику и политику развития и мобилизовать все источники финансирования. для достижения национальных ЦУР. Это первая в своем роде инициатива по разработке национальной системы финансирования в Монголии, которая может служить образцом для Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран.

источник: UNDP Mongolia

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