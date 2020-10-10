Монголия и Япония будут сотрудничать в рамках проекта «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион»

CentralAsia (MNG) - В пятницу министры иностранных дел Японии и Монголии договорились сотрудничать в продвижении «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» — видения, которое Токио продвигает с США и другие страны-единомышленники, чтобы противостоять растущей напористости Китая в регионе.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провел в Улан-Баторе переговоры со своим монгольским коллегой Нямцэрэном Энхтайваном. Визит Мотэги состоялся после того, как Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Монголию из-за заражения COVID-19 президента Дональда Трампа.

Мотэги, который договорился с коллегами из США, Австралии и Индии на переговорах «Quad» (Quadrilateral Security Dialogue, QSD, Quad - Четырёхсторонний диалог по безопасности) — международный стратегический диалог, реализуемый США, Японией, Индией и Австралией) в Токио во вторник, чтобы заручиться поддержкой большего числа стран концепции безопасности и экономического сотрудничества FOIP («FOIP ‘Free and Open Indo-Pacific’ - Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион») в обеспечении открытых морских путей на Ближний Восток. Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря.

Министры Монголии и Японии заявили, что они пообещали продолжить сотрудничество в достижении FOIP, согласившись при этом активизировать сотрудничество в области безопасности, медицины и экономики.

Обе стороны также подписали экстренный заем в размере 235 миллионов долларов для помощи пострадавшей от пандемии экономике Монголии и финансирования медицинского оборудования.

Япония и США продвигают FOIP как способ сблизить страны, которые разделяют озабоченность по поводу растущего влияния Китая в регионе.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения