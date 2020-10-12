Япония считает, что Монголия становится все более стратегически важной

CentralAsia (MNG) - Япония договорилась с Монголией об увеличении инвестиций.

В субботу Япония договорилась с Монголией о продолжении тесного сотрудничества с целью увеличения инвестиций в страну, не имеющую выхода к морю, зажатую между Китаем и Россией.

Это было подтверждено во время встречи в Улан-Баторе между министром иностранных дел Тошимицу Мотэги и президентом Монголии Халтмаа Баттулга, который рассказал о разведке в стране минеральных ресурсов и строительстве железнодорожной инфраструктуры, сообщает МИД Японии.

Мотэги попросил президента оказать содействие в обеспечении плавного открытия нового международного аэропорта в столице Монголии, проекта, финансируемого за счет займов Японии. Открытие аэропорта отложено из-за пандемии коронавируса.

Президент Баттулга подчеркнул, что уровень двусторонних экономических и торговых отношений неудовлетворителен по сравнению с историей дипломатических отношений, отмеченных 50-летним юбилеем, с Японией, стратегическим партнером и «третьим соседом» Монголии. Следовательно, «необходимо приложить больше усилий для удовлетворения потребности в повышении эффективности Соглашения об экономическом партнерстве, подписанного в 2015 году», - сказал президент и обсудил возможности использования всех возможностей для увеличения взаимных инвестиций. Например, президент призвал к расширению сотрудничества в области применения японских технологий в Монголии, к выводу совместно производимых товаров и услуг на второй и третий рынки, а также к сосредоточению внимания на крупных проектах развития, а не ограничивать отношения двух стран в рамках кредит и помощь.

Кроме того, Президент Монголии Баттулга Халтмаа передал свои сердечные приветствия Императору Японии Нарухито и новоназначенному Премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга.

Встреча состоялась на следующий день после переговоров Мотэги со своим монгольским коллегой Нямцэрэном Энхтайваном, а также премьер-министром Монголии Ухнаа Хурэлсухом.

В пятницу Мотэги заявил, что Япония предоставит Монголии чрезвычайные кредиты на 25 миллиардов иен (236 миллионов долларов), чтобы помочь ее усилиям по оживлению экономики, пострадавшей от пандемии.

Монголия, которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Китаем, богата природными ресурсами и перешла к рыночной экономике с 1990-х годов после распада Советского Союза.

Япония считает, что Монголия становится все более стратегически важной не только в экономическом, но и в геополитическом плане для страны.

По данным министерства, в ходе многочисленных встреч Мотэги также подтвердил сотрудничество с Монголией в решении проблемы похищения Северной Кореей японских граждан в 1970-х и 1980-х годах. Япония часто обращалась к Монголии, стране, которая поддерживает тесные связи с Северной Кореей, в качестве посредника в решении проблемы похищений, передает газета Майничи.

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