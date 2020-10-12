В Монголии будет создано 138 000 новых рабочих мест

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух посетил Строительный политехнический колледж и Министерство труда и социальной защиты, проинформировал о целях правительства и принимаемых мерах в этой области, а также дал поручения и указания 5 октября.





Подчеркнув, что студенты колледжа проходят оплачиваемую стажировку весной и осенью, а около 70 процентов выпускников работают по специальности, директор колледжа Г.Нямдулам сказала, что в классе начального технического образования учатся 1583 ученика, в классе технического образования — 398 учеников, а во взрослом — 157 человек.

В рамках комплексной политики по обучению квалифицированных рабочих правительство предоставляет бесплатное обучение политехническим колледжам, профессионально-техническим и производственным центрам, а также предоставляет студентам ежемесячные стипендии в размере 200 000 тугриков ($ 71). По словам Г.Нямдулама, из-за наличия рабочих мест и стипендий резко возрос интерес молодежи к учебе, и выпускники университетов также приезжают в политехнические колледжи.

Премьер также ознакомился с ходом семинара, финансируемого Азиатским банком развития, и цифровизацией сектора профессионального образования и обучения.





В ходе визита министр труда и социальной защиты А.Ариунзаяа проинформировала о реформе политики в отрасли и о проделанной работе. По ее словам, министерство нацелено на реформирование системы социального страхования, переход от социального обеспечения к занятости, внедрение динамической модели занятости, переход от политики, ориентированной на учащихся, к политике, ориентированной на школу, развитие социальных групп и обеспечение комплексной политики защиты и равные возможности для людей с ограниченными возможностями.

В рамках этого проекта были внедрены системы социального обеспечения www.ehalamj.mn, социальное страхование www.ndaatgal.mn, профессиональное образование и обучение www.mergejil.mn, а также программное обеспечение TTS для перевода текстов для слабовидящих. Министерство также представило электронные услуги, такие как Центр профессионального обучения и производства, Программа лицензирования иностранной рабочей силы, Регистрация иностранной рабочей силы и веб-сайт www.etuslamj.mn.





В течение следующих четырех лет 138 000 новых рабочих мест будут созданы в результате строительства в секторах транспорта, железных дорог, строительства, городского развития, горнодобывающей промышленности, энергетики, туризма, продовольствия, сельского хозяйства, легкой промышленности и интенсивного сельского хозяйства.

Премьер-министр У.Хурэлсух поручил Министерству труда и социальной защиты населения уделить особое внимание созданию рабочих мест. Он также дал указание разработать политику и регулирование занятости на основе исследований, создать политехнические колледжи и центры профессионального обучения и производства с квалифицированными учителями, учебной средой, обеспечить детям безопасную среду для роста и обучения, предотвратить риски, усилить защиту детей и внедрять передовой опыт и инструменты для оказания необходимой социальной помощи и защиты людям с ограниченными возможностями.

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