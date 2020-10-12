Коронавирус может «жить» на телефонах и деньгах четыре недели, - исследование

// АКИpress

CentralAsia (CA) - Коронавирус может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты и экраны смартфонов, намного дольше, чем считалось ранее, — до 28 дней. К такому выводу пришли исследователи из Национального научного агентства Австралии (CSIRO).

Однако, как пишет ВВС, некоторые специалисты выразили сомнение в том, что вирусы, остающиеся на поверхностях, несут реальную угрозу заражения. Чаще всего коронавирус передается все же воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре.

При этом австралийские ученые проводили эксперименты в темноте, а между тем известно, что ультрафиолет убивает вирусы.

В ходе предыдущих лабораторных исследований уже было установлено, что SARS-Cov-2 может сохраняться на банкнотах и стеклянных поверхностях до двух-трех дней, а на пластике и стали - до шести.