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  13 октября 2020
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Оцифровано 13 миллионов документов социального страхования Монголии

CentralAsia (MNG) -  Документы социального страхования находятся в стадии разработки в электронной версии. В результате 13 миллионов документов, собранных с 1995 года, являются цифровыми, а справки о трудовых ресурсах с 1995 года можно получить в отделении социального страхования по месту жительства, не выходя куда-либо.

Министр труда и социальной защиты Монголии А.Ариунзаяа сообщила: «Документы до 1995 года будут переведены в цифровую версию, и мы будем сотрудничать с Генеральным архивом Монголии. В результате будет создан комплексный электронный архив по всей стране».

Кроме того, к договорам добровольного страхования можно получить доступ через мобильное приложение и веб-сайт Главного управления социального страхования. В результате граждане смогут подписать договор, продлить и оплачивать добровольное страхование, не обращаясь в Департамент социального страхования, а граждане в Монголии и за рубежом смогут добровольно подать заявление на социальное страхование.

Граждане, проживающие за границей, могут переводить платеж через банковский счет в Монголии.

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