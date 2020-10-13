В России на 3,5 года осужден мужчина, пытавшийся вывезти в Узбекистан детенышей тигра и леопарда

CentralAsia (UZ) - Судом Краснодара рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в незаконном приобретении, хранении, перевозке особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.



Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, из приговора следует, что подсудимый купил у неустановленных лиц для дальнейшего незаконного вывоза в Узбекистан детеныша бенгальского тигра и двух детенышей леопарда, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

12 июля 2029 года он вошел по «зеленому коридору» в зал таможенного оформления на убытие с территории Российской Федерации международного сектора аэропорта города Краснодара с двумя переносными пластмассовыми контейнерами для транспортировки животных, в которых находились детеныши тигра и леопарда. В аэропорту он был задержан сотрудниками Краснодарской таможни.

С учетом конкретных обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей (900 долларов США).