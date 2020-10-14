[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Т.Бөхчулуун в третий раз стал чемпионом Японии среди школьников

CentralAsia (MNG) -  В минувшие выходные в Токио, Япония, прошел чемпионат по вольной борьбе среди школьников среди мужчин.


2

Всего в турнире соревновались 48 борцов в весовой категории до 92 кг, и мастер спорта международного класса Т.Бөхчулуун занял первое место, не проиграв ни одного очка в шести победах. Третий год подряд он становится чемпионом средней школы.

Команда из средней школы Касива Ниттай, где он учится, завоевала золотую медаль в командном зачете.


1

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане намерены ввести изучение русского языка в детсадах
  • Джули Велоо отправилась на конную прогулку в 700 км ради благотворительной кампании в Монголии
  • В Монголии в сентябре родилось 148 близнецов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com