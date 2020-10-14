Т.Бөхчулуун в третий раз стал чемпионом Японии среди школьников

CentralAsia (MNG) - В минувшие выходные в Токио, Япония, прошел чемпионат по вольной борьбе среди школьников среди мужчин.





Всего в турнире соревновались 48 борцов в весовой категории до 92 кг, и мастер спорта международного класса Т.Бөхчулуун занял первое место, не проиграв ни одного очка в шести победах. Третий год подряд он становится чемпионом средней школы.

Команда из средней школы Касива Ниттай, где он учится, завоевала золотую медаль в командном зачете.





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