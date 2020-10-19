В Новой Зеландии прошли парламентские выборы

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Новой Зеландии Джансинда Ардерн останется во главе правительства на очередной срок: её Лейбористская партия одержала победу на прошедших в стране в субботу всеобщих выборах.

Как отмечает Euronews, победа историческая: лейбористы показали свой лучший результат за последние полвека и смогут самостоятельно формировать правительство — их поддержали более половины избирателей.

«Сейчас, как никогда, мы должны продолжать нашу работу, действовать. Продолжать использовать любую открывающуюся перед нами возможность, чтобы сделать жизнь в нашей стране лучше. Поэтому давайте все вместе сделаем шаг вперед, давайте продолжим наш путь», - сказала Джасинда Ардерн, обращаясь к согражданам.

Основной соперник лейбористов - правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии набрала около 26 % голосов и признала свое поражение. Ее лидер Джудит Коллинз позвонила и поздравила Ардерн, но при этом пообещала:

«Мы изменимся. Наша Национальная партия возродится после этого поражения ещё более сильной, более организованной, более сплочённой».

Новозеландский парламент избирается раз в три года всеобщим тайным голосованием на этот раз 120 депутатских мандатов оспаривали 566 кандидатов от 17 партий и 35 самовыдвиженцев. Для того, чтобы пройти законодательный орган, им нужно преодолеть 5% барьер.

Наряду с всеобщими выборами в Новой Зеландии проходил также референдум по вопросам легализации марихуаны и эвтаназии. Обе инициативы уже поддержал парламент, но законодательно вступят в силу лишь после всенародного одобрения.