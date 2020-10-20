Китай быстро восстанавливает экономику после вспышки коронавируса

CentralAsia (CA) - В то время, как большая часть мира по-прежнему борется с пандемией коронавируса, Китай снова демонстрирует, что быстрое восстановление экономики возможно, необходимо лишь взять вирус под жесткий контроль, пишет The New York Times.

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года китайская экономика выросла на 4,9% за квартал с июля по сентябрь. Эти высокие показатели позволили Китаю вернуться к темпам роста, составляющим около 6%, о которых сообщалось до вспышки коронавируса.

Многие из крупнейших экономик мира быстро вышли из глубины экономического спада прошлой весной, когда из-за карантинных мер уровень спада экономик таких стран, как США, достиг одной трети. Но Китай — первое государство, сообщившее о значительном увеличении роста по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя ожидается, что Соединенные Штаты и другие страны также заявят о резком росте в третьем квартале, они все еще отстают или пока просто догоняют свои доэпидемические показатели.

В ближайшие месяцы лидерство Китая может еще больше возрасти. В настоящее время в Поднебесной практически не выявляется местных случаев заболевания, в то время как США и Европа столкнулись с новой волной эпидемии, которая только набирает силу.

Стремительный рост китайской экономики означает, что она будет доминировать в мировом росте, и на нее будет приходиться не менее 30% мирового экономического роста в этом году и в следующие несколько лет. Линь Ифу, советник Государственного совета КНР и почетный декан Института национального развития Пекинского университета, заявил об этом на недавней пресс-конференции правительства Китая в Пекине.