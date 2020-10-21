Министр Д.Сарангэрэл провела онлайн-встречу с главой Всемирной организации зеленого развития Пан Ги Муном

CentralAsia (MNG) - Министр природы, окружающей среды и туризма Монголии Д.Сарангэрэл провела онлайн-встречу с президентом Всемирной организации зеленого развития Пан Ги Муном.

Глобальная организация зеленого роста работает над смягчением последствий глобального изменения климата и продвижением зеленого роста. В нем 38 членов. Монголия стала членом в 2014 году и сотрудничает в области смягчения последствий изменения климата и зеленого развития.

Пан Ги Мун — 8-й Генеральный секретарь ООН, занимал эту должность с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Сменил на этом посту Кофи Аннана. Прежде чем стать Генеральным секретарем, Пан Ги Мун был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея (в том числе с января 2004 по декабрь 2006 года занимал должность министра), а также в ООН.

13 октября 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН назначен восьмым Генеральным секретарем Организации, в 2011 году он был утверждён на второй пятилетний срок. Провёл несколько важных реформ в области работы ООН по поддержанию мира и организации деятельности ООН. Наибольшее внимание Пан Ги Мун уделял противодействию глобальному потеплению и проблеме Дарфура, где он помог убедить суданского президента Омара аль-Башира позволить войскам по поддержанию мира войти в Судан.

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