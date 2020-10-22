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  22 октября 2020
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Фото — В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги

CentralAsia (CA) -  В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги, передает телеканал Deutsche Welle.

В самом начале пандемии коронавируса люди во всем мире пытались запастись на много лет вперед туалетной бумагой и успешно раскупали все, что успевали завозить в магазины, пока торговые предприятия и производители не привели свои планы и логистику в соответствие с резко возросшим спросом на этот товар повседневного спроса.

Через пару первых пандемических недель полки с туалетной бумагой опустошать все же перестали и лето прошло без перебоев. Однако сейчас, когда статистика заболеваемости по осени пошла наверх, немецкие СМИ вновь стали сообщать о повышении спроса, но до весеннего обострения пока все же далеко.

В связи с этим один из крупных немецких производителей, фабрика которого расположена в столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе, решил установить около своего предприятия торговый автомат, чтобы дать возможность всем желающим затовариваться круглосуточно и тем самым внести свой посильно-символический вклад в борьбу с ажиотажным спросом.

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