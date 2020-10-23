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  23 октября 2020
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Улицу в Самарканде назовут в честь скончавшегося от коронавируса вице-премьера

CentralAsia (UZ) -  Двум улицам в Самарканде предложено присвоить имена Аъзамхона Бахрамова и Уктама Барноева, которые в разные годы были хокимами Самаркандской области.

Такое предложение прозвучало на проходящей в пятницу сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области, сообщает УзА.

Аъзамхон Бахрамов и Уктам Барноев в разные годы были хокимами Самаркандской области.

Уктам Барноев скончался в возрасте 55 лет в конце сентября. Летом он перенес коронавирус. Он занимал должность хокима Самаркандской области в 2008−2010 годах. С февраля текущего года был заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Аъзамхон Бахрамов скончался 18 октября в возрасте 60 лет. В 2006—2008 годах был исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. С 2017 года работал хокимом Каттакурганского района области.

Именем Аъзамхона Бахрамова также предложено назвать улицу в махалле «Мустакиллик» в Кошрабатском районе, который он также когда-то возглавлял.

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