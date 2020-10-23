В Туркменистане 100 жителей одного из районов пришли в администрацию из-за отсутствия денег в банкоматах

CentralAsia (TM) - Более ста жителей Каракумского этрапа Марыйского велаята пришли в администрацию района жаловаться на работу банкоматов. Как сообщают источники turkmen.news, чиновники отказались помогать людям.

«В отдаленных селах района банкоматов нет вообще, поэтому снимать деньги люди со всех колхозов ездят в райцентр Ягты ёл или в город Байрамали, — рассказал житель райцентра. — Но у нас в Ягты ёле уже три месяца нет денег ни в одном из двух банкоматов: ни в банке, ни в хякимлике. Сельчане чуть ли не каждый день приезжали и ждали загрузки наличных до вечера, а потом ни с чем уезжали обратно».

21 октября жители решили попробовать поговорить с чиновниками. Они пришли в хякимлик и заявили, что не могут обходиться без наличных. Однако их выгнали из здания, заявив, что «у государства нет для вас денег». Сельчанам посоветовали добиваться установки терминала для безналичной оплаты в местном магазине.

Однако в сельском госмагазине как раз имеется терминал, и купить продукты жители могут. Но они не имеют возможности безналичным путем оплачивать медицинские услуги, транспорт и многие другие нужды. Вникать в эти подробности работники хякимлика не стали.

20 октября (по данным «Азатлыка» — 19-ого) в хякимлике провели встречу с местными старейшинами, представителями правоохранительных органов и руководителями организаций. Им сказали то же самое, что сельчанам власти не могут обеспечить заправку банкоматов достаточным количеством наличных. Чиновники попросили старейшин пропагандировать среди населения безналичный расчет, а сотрудникам правоохранительных органов поручили воздействовать на бизнесменов, чтобы те принимали оплату картами.

В Туркменистане уже несколько лет пенсии, зарплаты и стипендии перечисляются на банковские карты. Но безналичная оплата в стране не развита, причем дело не в отсутствии терминалов, а в том, что такая форма расчетов невыгодна бизнесменам. Поэтому продавцы часто объявляют терминалы сломанными либо устанавливают наценку за оплату картой.

Как результат, перед банкоматами скапливаются огромные очереди. Все, кто получил зарплату или пенсию, стремятся сразу обналичить всю сумму. Но наличных на всех не хватает, поэтому граждане часто оказываются фактически без средств к существованию, хотя имеют деньги на банковском счету.