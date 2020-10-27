Новое руководство IFC поддерживает развитие мясного скотоводства в Монголии

CentralAsia (MNG) - Новое руководство IFC поддерживает развитие животноводческого сектора Монголии, предлагает возможности для увеличения экспорта

Развитие современных откормочных площадок может помочь Монголии повысить эффективность производства говядины, конкурентоспособность экспорта и доходы сельских домохозяйств, говорится в новом руководстве IFC, члена группы Work Bank.

Публикация «Развитие откормочных площадок в Монголии» предоставляет практическую информацию, а также передовой опыт Монголии, Северной Америки и Казахстана, чтобы помочь владельцам и операторам откормочных площадок, которые в основном являются пастухами и сельскими предпринимателями в секторе мясного скота. Это руководство также предлагает аналитическую информацию о рынке для инвесторов, банковских кредитных специалистов и политиков.

«IFC усиливает поддержку традиционной животноводческой отрасли Монголии и ищет новые возможности в этом секторе», - сказал Руфат Алимарданов, постоянный представитель IFC в Монголии. «При правильной политике мы уверены, что мясная промышленность сможет привлечь необходимые инвестиции, повысить доходы оленеводов и обеспечить устойчивое восстановление страны после COVID-19. В этом контексте критически важно развитие откормочных площадок и расширение мощностей и ресурсов сектора».

Домашние хозяйства и предприятия общественного питания в Монголии, как правило, предпочитают мягкие, сочные и мраморные сорта говядины. Спрос на качественную говядину преобладает также среди потребителей и специализированных предприятий розничной торговли. Импортная говядина, удовлетворяющая этот рыночный спрос, дает возможность монгольским производителям говядины, способным заменить импорт. Анализ производственных ресурсов и внутренних рынков Монголии также свидетельствует о своевременной возможности для развития экспортно-ориентированной мясной промышленности.

Для производителей мяса развитие откормочных площадок для говядины — с более быстрой оборачиваемостью скота в период от 90 до 120 дней с момента поступления и забоя - могло бы улучшить качество и урожайность скота, тем самым способствуя более высокой прибыли и доходам для пастухов и фермеров, занимающихся интенсивным животноводством.





«Сектор производства говядины Монголии должен использовать комплексный подход для удовлетворения потребностей международного и национального мясного рынка», - сказал Жигджидмаа Дугэрээ IFC, менеджер проекта по инвестиционной политике и программе поощрения инвестиций в сельское хозяйство. «Это подразумевает использование кочевого животноводства и образа жизни, интеграцию знаний, опыта и передовых методов из стран с развитой мясной промышленностью и разработку новых бизнес-моделей для животноводческой отрасли Монголии».

IFC — в партнерстве с правительством Японии - оказывает поддержку правительству Монголии в привлечении частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор через свой консультативный проект по инвестиционной политике и развитию сельского хозяйства. Этот проект также является частью усилий Группы Всемирного банка по оживлению животноводческого сектора Монголии, в котором занято 25 процентов рабочей силы страны.

источник: World Bank Group

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