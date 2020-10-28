Началось партнерство США и Монголии по защите детей

CentralAsia (MNG) - На церемонии 27 октября высокопоставленные официальные лица США и Монголии совместно объявили о партнерстве между США и Монголией о защите детей (Child Protection Compact - CPC), которое было подписано в Улан-Баторе 2 апреля 2020 года. Реализация этого исторического партнерства укрепит усилия правительства Монголии и гражданского общества по борьбе со всеми формами торговли детьми в Монголии.

Во время презентации посол США в Монголии Майкл Клечески сказал, что CPC демонстрирует силу стратегического партнерства США и Монголии и общую приверженность двух стран борьбе с торговлей детьми и обеспечению реальных и устойчивых изменений в жизни детей в Монголии.





Представляя Монголию, министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар, министр труда и социальной защиты А. Ариунзаяа и заместитель генерального прокурора С. Алиманцэцэг выразили общую приверженность успеху партнерства между США и Монголией по CPC. Посредством этого партнерства Монголия обязалась сделать борьбу с торговлей людьми более приоритетной задачей; расширить поддержку служб защиты жертв торговли людьми, приютов и расследований и судебных преследований, ориентированных на жертв; и создать многопрофильную рабочую группу для улучшения межведомственной координации в области выявления, защиты, расследования и преследования жертв преступлений, связанных с торговлей детьми.





Посол США Джон Ричмонд, возглавляющий Управление Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми (TIP Office), практически присоединился к мероприятию, чтобы заявить, что борьба с торговлей людьми должна оставаться приоритетом для всех правительств. Он добавил, что, несмотря на проблемы, наши правительства могут и будут работать вместе, чтобы защитить монгольских жертв торговли детьми, привлечь виновных к ответственности и предотвратить торговлю детьми по всей Монголии.

Конгрессмен США Энн Вагнер, которая участвовала виртуально, отметила, что борьба с торговлей людьми требует общегосударственного подхода, и высоко оценила план партнерства по улучшению межведомственной координации и сотрудничества Монголии по делам о торговле детьми.

Офис TIP предоставил грант CPC в размере 5 миллионов долларов (почти 15 миллиардов тугриков) на конкурсной основе World Vision, которая будет выступать в качестве ведущего партнера-исполнителя для CPC.

Азиатский фонд и четыре монгольских НПО – Центр гендерного равенства, Talita Asia, Unbound Mongolia и Beautiful Hearts – также будут задействованы в качестве партнеров-исполнителей под руководством World Vision. Эти организации будут сотрудничать с г-жой Л. Нямгэрэл, главой Целевого отдела Координационного совета по предупреждению преступности, и членами Монгольского национального подсовета по борьбе с торговлей людьми в течение четырехлетнего партнерства.





Г-жа Маргарет Шулер, старший вице-президент World Vision, и г-н Гордон Хайн, старший вице-президент The Asia Foundation, изложили свои планы по тесному сотрудничеству с правительством Монголии в целях повышения потенциала и сотрудничества правительства, гражданского общества и частного сектора. заинтересованным сторонам усилить существующие усилия по преследованию и осуждению торговцев детьми с использованием подхода, ориентированного на интересы жертв, обеспечить комплексную помощь детям-жертвам торговли людьми с учетом травм и предотвратить торговлю детьми во всех ее формах.

источник: Посольство США в Монголии

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