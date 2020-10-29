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  29 октября 2020
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В Омске медики привезли больных с COVID-19 к зданию Минздрава из-за отказа больниц. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Две машины скорой помощи в Омске привезли тяжелобольных пациентов к зданию областного Минздрава, заявив, что их отказались госпитализировать в больнице, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, это произошло во вторник около 22 часов. Позже к зданию министерства подъехала третья машина без пациента. В правительстве региона отмечают, что врачи скорой привлекли к себе внимание включенной сиреной и заявили, что не могут передать больных в стационар.

После реакции Минздрава пациентов приняла больница скорой медпомощи №2. По факту произошедшего в областном министерстве начато служебное расследование, работа службы скорой помощи взята на особый контроль.

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в машине скорой 12 часов.

«Произошедшее вечером ЧП - за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава», - цитирует Буркова «Интерфакс».

Как пишет gazeta.ru, после инцидента от должности отстранена замминистра регионального здравоохранения, отвечающая за работу скорой помощи.

Сообщается, что пациентам было 70 и 85 лет. По словам врачей, они несколько часов возили больных по городу, поскольку больницы отказывались их принимать. В машинах стал заканчиваться кислород, нужный для поддержания жизнедеятельности пациентов.

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