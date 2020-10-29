Узбекистан вывез 299 граждан из Абхазии

CentralAsia (UZ) - По решению Специальной комиссии, 28 октября вторая группа пребывавших в Абхазии граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на Родину чартерными рейсами АО «Uzbekistan Airways» из Сочи.

Ранее, 9 октября первая группа из 19 граждан республики, состоящая из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на Родину железнодорожным сообщением АО «Узбекистон темир йуллари».

На данный момент дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии, сообщил МИД Узбекистана.

В настоящее время, ведутся переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан Узбекистана через территорию Российской Федерации. В этой связи в ближайшее время ожидается осуществление следующих чартерных рейсов из Сочи.