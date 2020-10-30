В Узбекистане за сутки выявили 254 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 29 октября, выявлено 254 больных коронавирусом.

По состоянию на 23:00 часов 29 октября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 66454, сообщает Минздрав.

За сутки умерло трое больных коронавирусом, всего за время пандемии – 561.

В настоящее время из выявленных 66454 пациентов выздоровели 63713 человек (+267 за сутки), а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

Из 2180 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 269 находятся в тяжелом, а 73 – крайне тяжелом состоянии.

