ООН высоко оценила усилия Монголии по выполнению Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий

CentralAsia (MNG) - Управлением ООН по снижению риска бедствий (United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) был организован глобальный виртуальный форум на тему «Содействие развитию местного лидерства в борьбе с бедствиями». Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух был приглашен на форум в качестве основного докладчика.

На форуме состоялся запуск программы «Повышение устойчивости городов к 2030 году», в котором приняли участие более 1100 участников из 117 стран мира.

В своем выступлении перед форумом премьер-министр У.Хурэлсух подчеркнул, что все города Монголии имеют локальную стратегию снижения риска бедствий, и страна полностью выполнила цель Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий как государство-член ООН. Выразив надежду, что другие города присоединятся к программе, расширив свою политику и операционные масштабы и придав наибольший импульс увеличению числа стран, которые достигли всех целей Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий к 2030 году, премьер-министр У. Хурэлсух призвал присоединиться к программе. и прилагаем усилия вместе.

В то время как Специальный представитель Генерального секретаря по снижению риска бедствий Мизутори Мами сказала: «Усилия Монголии по укреплению согласованности между национальными и местными администрациями, повышению осведомленности всех местных властей о наличии стратегии снижения риска бедствий к концу 2020 года. Поскольку разработка национальной программы по повышению устойчивости населенных пунктов является прекрасным примером передового мирового опыта. Кампания «Повышение устойчивости городов» завершится в конце этого года и продолжится новой программой «Повышение устойчивости городов к 2030 году (Making Cities Resilient 2030 - MCR 2030)».

MCR2030 станет глобальным партнерством участников, обладающих опытом в области устойчивости городов, СРБ, изменения климата и ЦУР. Он предоставит дорожную карту устойчивости для городов с определенными обязательствами в течение долгого времени в отношении того, как повысить устойчивость местного населения. MCR2030 предоставит набор инструментов и рекомендаций из существующего пула с партнерами, которые города могут использовать для более эффективного снижения рисков и повышения устойчивости. Он будет способствовать развитию региональных сетей партнеров с прочными связями и опытом реализации, чтобы города были объединены в движение, которое может поддерживать реализацию мер по обеспечению устойчивости.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. была принята на Третьей Всемирной конференции в Сендае (Япония) 18 марта 2015 г. Она является результатом консультаций с заинтересованными сторонами, начатых в марте 2012 г., и межправительственных переговоров, проходивших с июля 2014 г. по март 2015 г., при поддержке Бюро по сокращению риска бедствий ООН и по поручению Генеральной Ассамблеи ООН.

Сендайская рамочная программа является инструментом-преемником Хиогской рамочной программы действий (ХПД) на 2005–2015 гг.: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин. ХПД была разработана в целях придания дополнительного импульса процессу глобальной деятельности, предусмотренной Международными рамками действий для Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 1989 г. и Йокогамской стратегией по обеспечению более безопасного мира: руководящие принципы предотвращения стихийных бедствий, обеспечения готовности и смягчения их последствий, Планом действий, принятым в 1994 г., и Международной стратегией уменьшения опасности бедствий 1999 г.

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