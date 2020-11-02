Монголия обвиняет Ферстаппена из F1 в «расистских и уничижительных» высказываниях

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии призывает FIA принять меры против Макса Ферстаппена.

В прошлую пятницу во время второй свободной тренировки в Портимао Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл наткнулись с друг другом. Затем по бортовому радио Ферстаппен полностью позволил себе рассказать о действиях канадца, после чего извинился за использование языка. По радио своему инженеру Ферстаппен сказал: «Этот гребаный парень слеп? Что, черт возьми, с ним не так? Господи Иисусе. Какой дебил. У меня повреждение. Что за монгол. Клянусь».

Ранее на этой неделе BBC сообщила, что Кристиан Хорнер говорил с Ферстаппеном о комментариях, которые он не поддерживает.

Уничижительные комментарии доставили ему ряд проблем. Группа «Mongol Identity» уже потребовала от голландцев публичных извинений за использованные им слова. Страна Монголия теперь рядом, чтобы постучать в дверь Red Bull Racing. Позже Ферстаппен признал в пятницу во время подготовки к Гран-при Эмилии-Романьи, что выбранные им слова были «неправильными» и что он «никогда не намеревался никого обидеть», но его комментарии, тем не менее, привели к появлению таких групп, как «Mongol Identity».

Далее в отчете говорится, что правительство Монголии также направило письма с выражением гнева генеральному директору и основателю Red Bull Дитриху Матешицу и генеральному директору Aston Martin Тобиасу Моерсу. Aston Martin — титульный спонсор Red Bull, чтобы выразить разочарование языком Ферстаппена по радио. Red Bull отказался от комментариев, отвечая на вопрос ESPN.

Motorsport.com говорит об этом. Бывший министр иностранных дел Монголии, и ныне постпред и посол при ООН в Женеве, во Всемирной торговой организации и других международных организациях Лундэг Пурэвсурэн написал Дитриху Матешицу и Тобиасу Моерсу, генеральным директорам Red Bull и Aston Martin, что разочарован языком, использованным голландцем.

«Я сожалею о том, что гонщик Red Bull Макс Ферстаппен публично использовал расистские и неэтичные выражения во время практики Гран-при Португалии на чемпионате мира Формулы-1 23 октября 2020 года», - говорится в письме Пурэвсурэна. «Спорт считается символом единства во всем мире, и я считаю, что в спорте не должно быть никаких форм расовой дискриминации. Я поддерживаю инициативу Формулы-1 против расизма «Мы выступаем как один». Но в связи с вышеупомянутым инцидентом я сомневаюсь, что эта инициатива соответствует действительности. Я уверен, что для предотвращения повторения такого неэтичного поведения в спорте Международная автомобильная федерация (FIA) примет меры против водителя Red Bull Макса Ферстаппена за его неприемлемое поведение, состоящее в неоднократном использовании расистских и уничижительных выражений в отношении любых этнических групп», -написал Л.Пурэвсурэн.

«Мы не оправдываем вчерашние комментарии Макса по командному радио», - сказал Хорнер BBC. «Они были сделаны в разгар момента, когда эмоции накалялись, и Макс не собирался причинять какую-либо обиду. Мы обсуждали это с Максом внутренне». «Они были сделаны в пылу момента, когда эмоции накалились». Сам гонщик сказал: «Кроме того, я ругался на Лэнса, но, конечно, я видел его сразу после этого. Так же и гонщики, мы можем злиться друг на друга, но в течение пяти минут, разговаривая друг с другом и глядя друг другу в глаза, это забывается. Я думаю, что иногда все становится немного накаляется извне. Я никогда не хотел никого обидеть. Я не думаю, что им нужно делать это больше, чем есть на самом деле. Я также знаю, что это было неправильно. Но я не могу этого изменить. Но, конечно, вы извлечете уроки из этого, и мы сделаем лучше».

RaceFans обратился к Red Bull за ответом.

Это был не первый раз, когда Ферстаппен использовал такой эйлистский язык; на Гран-при США 2017 года он назвал стюарда FIA Гарри Коннолли «монголом» на голландском телевидении после того, как ему был назначен штраф за нарушение ограничений трассы.

Поведение Ферстаппена на Гран-при Португалии в прошлые выходные побудило компанию Mongol Identity, которая проводит кампанию за прекращение исторического злоупотребления термином «монгол», опубликовать открытое письмо, в котором содержится призыв к водителю Red Bull извиниться. А теперь директор группы Ууганаа Рамзай сказала управляющему редактору Formula1News.co.uk Сулиману Мулхему, что они не ждут, чтобы Ферстаппен был наказан FIA или Red Bull – они просто хотят, чтобы он публично извинился за свою ошибку. «Мы верим в человеческую доброту. Мы все делаем ошибки. Мы просто просим публичных извинений, поскольку это является более громким посланием для нашего следующего поколения », - сказала Ууганаа этой публикации. Продолжая, она сказала, что то, как Red Bull справляется с ситуацией, является «внутренним делом», но Mongol Identity надеется, что «они будут вести речь, а не только отмечать флажки, чтобы их считали компетентными, когда их действия говорят иначе». Ууганаа также предложила работать с Formula One и Red Bull Racing, «чтобы повысить осведомленность и убедиться, что гонщики понимают смысл использования слова «монгол» как оскорбления».

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