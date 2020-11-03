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  3 ноября 2020
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В РФ следователи возбудили уголовное дело после информации о мальчике, который жил с отцом из Узбекистана в лесу
Продолжение: Посольство Узбекистана поможет ребенку и его отцу, несколько месяцев прожившим в хижине в лесуПредыстория: Подмосковье обнаружили бездомного ребёнка, который проживал в самодельной хижине с отцом из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Спустя трое суток после того, как в лесу под городом Балашиха, в Московской области, нашли семилетнего мальчика, который жил в самодельной хижине с отцом, гражданином Узбекистана, все-таки возбудили уголовное дело. Но не против папы ребёнка, его ни в чем не обвиняют. Во всяком случае пока, сообщает kp.ru.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Обвинение пока никому не предъявили. Но известно, что в списке подозреваемых сотрудники органов опеки. Они не только не уследили за неблагополучной семьёй, но и не заметили, что рождённый в России малыш живёт без элементарного набора документов. У ребёнка не было даже свидетельства о рождении.

Мальчика-маугли на детской площадке заметили жители Балашихи. Ребёнок сам рассказал историю о том, как он живёт с папой в лесу. После заявления в полицию 30 октября мальчика госпитализировали. Оказалось, что у отца ребенка не было денег на аренду квартиры. А вернуться на родину 46-летний гражданин Узбекистана, не мог из-за пандемии и закрытых границ. Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре. Его отцу помогают оформить все необходимые документы.

У ребенка не было даже свидетельства о рождении, но сейчас семье обещают помочь не только с документами, но и с обустройством нормальной жизни.

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