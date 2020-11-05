Монголия ищет подрядчиков EPC для солнечной электростанции мощностью 10 МВт

CentralAsia (MNG) - Солнечный проект, расположенный на Алтае, развивается при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Министерство энергетики Монголии ищет подрядчиков EPC (Инжиниринг, закупки и строительство (Engineering, procurement, and construction - EPC)) для строительства солнечной электростанции мощностью 10 МВт на Алтае, центре аймака Говь-Алтай в западной части страны.

Предложения должны быть поданы до 11 декабря.

Проект получил финансовую поддержку Азиатского банка развития (АБР) и является частью Проекта по развитию сектора возобновляемых источников энергии, который направлен на развертывание 40,5 МВт солнечной и ветровой мощности в западном и Алтайско-Улиастайском регионах страны. В эту схему входит еще один парк солнечных батарей мощностью 10 МВт, который планируется построить в Ховде, столице одноименного аймака в самой западной части страны.

Согласно статистическим данным, опубликованным Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, в конце прошлого года установленная фотоэлектрическая мощность Монголии составляла всего 89 МВт. Новые добавленные фотоэлектрические мощности в прошлом году составили 25 МВт, тогда как в 2018, 2017 и 2016 годах вновь введенные солнечные мощности достигли 15 МВт, 33 МВт и 10 МВт соответственно.

Большая часть общей мощности солнечной энергии состоит из солнечных парков, размер которых аналогичен последнему тендеру, и закуплено правительством Монголии. Они включают проект мощностью 16,4 МВт, введенный в эксплуатацию Sharp Corporation в июне 2019 года, группу мощностью 16,5 МВт (постоянный ток) в Замын-Ууде, аймака Дорноговь, которую также завершила Sharp в прошлом году, электростанцию мощностью 10 МВт во втором городе Дархан и 10-мегаватную электростанцию. Солнечная электростанция МВт в аймаке Говьсумбэр.

В 2017 году Монголии пришлось импортировать около 20% необходимой ей электроэнергии.

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