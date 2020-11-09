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  9 ноября 2020
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В Узбекистане сотрудник СЭС потребовал деньги, чтобы отдать тело умершего от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Наманганской области сотрудник городской службы санитарно-эпидемиологического надзора был задержан при получении взятки за передачу тела умершего от коронавируса гражданина его родственникам. Об этом заявил Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на межведомственном совещании по вопросам предотвращения коррупции 7 ноября, передает unews.uz.

По словам генпрокурора, сотрудник ранее был судим за взяточничество, но получил возможность работать фельдшером.

"Он был задержан, когда потребовал от граждан 2 млн сумов (около 200 долларов США) в обмен на передачу тела их родственника, умершего от коронавируса для захоронения. Я не думаю, что кто-то простит такие чудовищные преступления в трудные времена, которые выпали на нашу страну", – сказал Нигматилла Юлдашев.

Также он рассказал о хищениях в областях во время пандемии. В частности, 159 млн сумов (15,3 тыс.долларов США) были разграблены в Андижанском областном отделении Службы санитарно-эпидемиологического надзора, 240 млн сумов (23 тыс долларов) в Хорезмской области и 837 млн сумов (80,8 тыс.долларов США) в Бухарской области.

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