В Душанбе скончался сотрудник посольства Таджикистана в Туркменистане

CentralAsia (TM) - В Душанбе скончался сотрудник посольства Таджикистана в Туркменистане Парвиз Асозода. Об этом 9 ноября сообщило издание Sputnik.

В начале ноября 53-летний дипломат вернулся на родину для лечения цирроза печени. Он был госпитализирован в Таджикский институт гастроэнтерологии. Вечером 8 ноября он умер.

Асозода родился в Душанбе, окончил таджикский филологический факультет Таджикского национального университета. Затем он проходил стажировку в Университете Саны в Йемене, после чего поступил на отделение арабского языка факультета восточных языков Таджикского госуниверситета. По окончании учебы Асозода преподавал на том же отделении.

В 2007 году Асозода начал службу в МИД Таджикистана. Он работал в Узбекистане, Казахстане и России. В Туркменистан его перевели в 2019 году.

Умерший происходил из известной в Таджикистане семьи. Его скончавшийся в 2014 году отец Худоназар Асозода был доктором филологических наук, специалистом в сфере классической литературы. Дядя дипломата Муса Асозода занимал пост главы правящей Народно-демократической партии в Душанбе. Он, по информации Sputnik, умер в мае 2020 года от COVID-19.