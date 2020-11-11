Последнее слова по ситуации на Кавказе остается за Путиным, - Süddeutsche Zeitung.

// AFP

CentralAsia (CA) - Сообщение о прекращении огня на Кавказе — это хорошая новость: азербайджанцы и турки могут чувствовать себя победителями, армяне избежали страшного поражения. Но решение о дальнейшей судьбе региона будет приниматься только в Москве, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Если бы речь шла о спорте, то это означало бы, что Россия получила золотую медаль, Азербайджан — серебро, Турция — бронзу, а Армения выбыла из соревнований. Однако речь идет не о спорте, речь идет не о медалях. Речь идет о войне. Войне, на которой за несколько недель погибли тысячи людей, в том числе мирных граждан, подчеркивает автор статьи, журналист Томас Авенариус.

Он полагает, что Владимир Путин — это тот, кто извлек выгоду из кровавых событий на Южном Кавказе. «Он ждал, как будут развиваться события. Когда исход стал предсказуемым, правитель Кремля заставил азербайджанцев и армян заключить перемирие именно в момент, когда войскам Армении предстояло явное поражение», - пишет автор.

Для руководства в Ереване прекращение огня равнозначно капитуляции: для Армении Нагорный Карабах, вероятно, будет практически потерян. Лучшее, на что еще могут рассчитывать армяне, проживающие в горном регионе, о котором на протяжении десятилетий спорят два соседствующих государства, это автономия под властью азербайджанцев. Они расплачиваются теперь за свою заносчивую политику, в которой они рассматривали вопрос Нагорного Карабаха как решенный в собственную пользу, говорится в статье.

Своим финальным, решающим словом Путин украл победу у азербайджанцев и поддерживающих их турок, отмечает журналист. Тем не менее президенты Алиев и Эрдоган могут быть довольны. Азербайджан вернул большую часть своей государственной территории. Эрдоган тоже может почивать на лаврах. С помощью новой успешной внешнеполитической авантюры он за несколько недель доказал, что с Турцией как с сильной в военном плане региональной державой нужно считаться не только у Средиземного и Черного морей. Анкара теперь имеет влияние и на Кавказе. Впрочем, с одним фактом азартному турку придется смириться: с человеком в Кремле ему не потягаться, резюмирует издание.

Судя по текущему положению вещей, Путин по большей части единолично будет принимать решение о дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха. Сразу же после подписания соглашения о прекращении огня он отправил в Карабах российские войска; они должны будут разделять воюющие стороны. Этой молниеносной акцией Путин дал понять, за кем на Кавказе остается последнее слово: за Москвой, заключает Süddeutsche Zeitung.