КПП Алтанбулаг на границе с Россией закрыли в ночь на 15 ноября

CentralAsia (MNG) - В связи с высоким риском заражения коронавирусом в России Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение закрыть КПП Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ с 24.00 вечера до 16 января. Ранее 11 ноября на своем заседании Кабмин принял решение по вопросу закрытия контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе. Кабмин поддержал предложение ГЧК о закрытии КПП «Алтанбулаг» с 16 ноября до 15 января 2021 года, а также о приостановлении деятельности ряда других контрольно-пропускныай пунктов на монголо-российской границе, таких как Тэс, Арцсуурь, Ульхан, Эрээнцав и Боршоо, на неопределенный срок, начиная с 16 ноября на неопределенный срок.





В связи с решением о закрытии порт Албанбулаг, компании и бизснсмены получили время для въезда транспортных средств, однако на сегодняшний день более 200 транспортных средств не могут въехать через границу. Об этом сообщил глава ГЧК и вице премьер Янгугийн Содбаатар.

Ожидается, что закрытие порта Алтанбулаг не повлияет на цены на товары народного потребления. Это связано с тем, что через порт проходит только 9,2 процента от общего объема импорта.

Почти у 50 российских и монгольских водителей грузовиков, прибывших через КПП Алтанбулаг, была диагностирована коронавирусная инфекция.





Во время закрытия КПП «Алтанбулаг» будет создана специальная перевалoчная зона для грузов из России. С российской стороной планируется обсудить вопрос перевозки грузов по железной дороге. Также изучается вопрос регулирования цен на потребительские товары, чтобы не повлияли на покупательную способность граждан.

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