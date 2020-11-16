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  16 ноября 2020
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В Таджикистане родственникам разрешили свидания с заключенными
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  Власти Таджикистана спустя семь месяцев отменили запрет на свидания с заключенными. Однако, как сообщили в Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана, родные и близкие могут навестить заключенных только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Власти Таджикистана с 31 марта временно запретили свидания с заключенными во всех пенитенциарных учреждениях страны из-за угрозы распространения вируса COVID-19.

Илхом Махмудов, замглавы ГУИУН, 14 ноября сообщил Радио Озоди, что долгосрочные и краткосрочные встречи заключенных с родственниками снова разрешены.

Родственники заключенных смогут принести предметы первой необходимости и продукты питания. Однако, как отметили в ГУИУН, встречи должны пройти при соблюдении всех санитарно-эпидемиологические норм, и родственники заключенных, включая детей, должны за 24 часа до встречи пройти тест на наличие COVID-19.

В июне некоторые СМИ сообщили, что в тюрьмах Таджикистана с конца марта 11 заключенных и три сотрудника скончались от коронавируса. Однако в ГУИУН Минюста Таджикистана опровергли эту информацию и заявили, что причиной смерти заключенных стала пневмония.

Коронавирус в Таджикистане
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