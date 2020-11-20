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  20 ноября 2020
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Глава МИД попросил испанского коллегу помочь более 1500 монголам, проживающим в Испании

CentralAsia (MNG) -  19 ноября 2020 года министр иностранных дел Монголии Н.Энхтайван провел телефонный разговор с министром сотрудничества Европейского Союза, и иностранных дел Королевства Испания Аранчой Гонсалес. Стороны обменялись информацией по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и реагирования на пандемию КОВИД-19.

Министр Н.Энхтайван попросил министра Аранчу Гонсалеса обратить внимание на более чем 1500 монголов, проживающих в Испании.

Аранча Гонсалес подтвердила свою приверженность расширению двусторонних отношений и сотрудничества и отметила, что будет работать над дальнейшим укреплением двусторонних торгово-экономических связей.

Министры подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для преодоления глобальной эпидемии в короткие сроки и снижения ее негативного воздействия.

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