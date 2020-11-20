В Ирландии после Дании рекомендовали уничтожить всех норок

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Ирландии рекомендовало фермерам уничтожить популяцию норок, чтобы исключить возможность мутации вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

В сообщении ведомства говорится, что в ходе тестирования в стране не выявлено ни одного случая заражения норок COVID-19, однако разведение животных в условиях пандемии «представляет собой постоянный риск».

В Ирландии всего три норковые фермы — в графствах Лиишь, Керри и Донегол, отмечает радиостанция RTE. По ее данным, в ближайшее время планов по исполнению решения об уничтожении животных еще нет, но владельцы ферм уже получили от Минздрава соответствующее предупреждение.

Фермеры считают, что власти хотят уничтожить здоровых животных «без предоставления каких-либо научных или юридических оснований» и это решение оставит владельцев зверохозяйств без средств к существованию. «Ирландское правительство опирается на недавнее решение Дании об уничтожении всех животных на фермах, но упускает из виду, что оно было основано на быстром росте числа инфицированных на фермах», — указывают они.

В программе ирландского правительства уже есть пункт о поэтапном прекращении выращивания норок в Ирландии. Однако фермерам, возможно, разрешат снимать мех с убитых животных, чтобы выполнить уже существующие заказы, передает радиостанция.

Власти Дании, одного из крупнейших поставщиков меха норки, в начале ноября приняли решение истребить всех норок на зверофермах (около 17 млн) из-за выявленной мутации коронавируса у животных. Они отмечали, что мутировавший вирус передается людям и ослабляет способность к образованию антител. На 9 ноября, по данным ветеринарной и продовольственной администрации королевства, в стране уничтожили более 2,5 млн животных. Несколько дней спустя правительство признало, что для требования забить всю популяцию зверьков не было юридических оснований. Законопроект, который позволит принимать подобные решения, внесли в парламент.

19 ноября в Минздраве Дании заявили, что штамм вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах, скорее всего, исчез. По данным ведомства, в королевстве не зафиксировали ни одного случая мутации вируса с 15 ноября.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), коронавирус у норок выявили на фермах еще в пяти странах: США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах. Эксперты считают, что животные заразились от человека.